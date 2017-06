Haal de klamboe maar tevoorschijn: de muggen komen

ASSEN - Horren en klamboe's zullen de komende tijd geen overbodige luxe zijn. We kunnen ons namelijk opmaken voor een periode met veel muggen.

"Door de regen van de afgelopen dagen ontstaan meer broedplaatsen", vertelt bioloog Arnold van Vliet, die betrokken is bij de website Muggenradar.nl De huissteekmug is een liefhebber van water. Hier legt hij graag zijn eieren in. "Wij creëren onze muggenoverlast eigenlijk zelf", vindt Van Vliet. " Veel mensen hebben stilstaand water rondom huis. Muggen zijn bijvoorbeeld dol op open regentonnen en emmers met water rondom huis. Leeg die bakken."Op Muggenradar.nl houdt de bioloog meldingen van muggenoverlast, of juist geen overlast, bij. "Iedereen kan daar meldingen doen. Met al deze gegevens kunnen we kijken waar veel en waar weinig muggen zijn. En met deze gegevens kunnen we in de toekomst nog nauwkeuriger voorspellen waar en wanneer er muggenoverlast ontstaat", is Van Vliet overtuigd.