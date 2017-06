Zonnelening Assen helemaal uitverkocht

De zonnelening van de gemeente Assen en provincie Drenthe is uitverkocht (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De zonnelening van de gemeente Assen en provincie Drenthe is uitverkocht. Dit is een lening waarmee inwoners van de gemeente Assen tegen een lage rente zonnepanelen of een zonneboiler kunnen aanschaffen.





Geïnteresseerden kunnen nog wel een lening aanvragen. Ze komen dan op een wachtlijst te staan. Als een lening wordt geannuleerd komen de mensen op de wachtlijst in aanmerking. Voorgaande jaren was de zonnelening na een paar dagen ook al uitverkocht. De gemeente Assen stelde 640.000 euro beschikbaar en de provincie Drenthe ruim 400.000 euro. Het is het laatste jaar dat de zonnelening wordt aangeboden.