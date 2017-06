Had u familie in de Koloniën van Weldadigheid?

Een signalementskaart uit het Drents Archief (foto: Drents Archief)

ASSEN - Wilt u weten of u familie had in de Koloniën van Weldadigheid? Het Drents Archief heeft op een nieuwe website een flinke database geplaatst, waarin iedereen onderzoek kan doen naar zijn of haar familie.





Koloniën van Weldadigheid

Honderdduizend wezen, vondelingen, verlaten kinderen, arme gezinnen, landlopers en paupers uit de rest van Nederland werden in de 19de eeuw naar de Koloniën van Weldadigheid gestuurd. In het dunbevolkte Drenthe en het noorden van Overijssel werden lappen grond gekocht om koloniën te stichten. Ongeveer één miljoen mensen stammen tegenwoordig van deze bewoners af.



Zo werkt de nieuwe database:

