'Verbod op burnouts op TT-campings wordt vrij goed nageleefd'

ASSEN - Het ongeluk met een motor waarmee een burnout werd gedaan op een camping in Witten, lijkt een incident. De gemeente heeft twee jaar geleden de burnouts verboden en volgens een woordvoerder wordt het goed nageleefd.

"We hebben de afgelopen jaren enkele indringende gesprekken met campingeigenaren gehad, maar wij hebben het idee dat het verbod doorgaans goed wordt nageleefd", zegt gemeentewoordvoerder Martin de Bruin.Twee jaar geleden werden er nieuwe huisregels opgesteld voor de TT-campings. Alle campingeigenaren ondertekenden die. Een van de regels is het verbod op burnouts. De eigenaren van de TT-campings zijn er verantwoordelijk voor dat iedereen zich aan de regels houdt.Bij een burnout wordt een motor op blokken vastgezet. Vervolgens spint het achterwiel over de grond, waarbij veel rook van de achterband vrij komt en de band wordt geruïneerd. "Het is levensgevaarlijk", zegt De Bruin. "Dat hebben we gezien dit weekend, toen een motor ontplofte. De twee mensen die erop zaten moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Maar zo'n motor zou ook kunnen losschieten van het blok en het publiek inschieten. Dan heb je nog meer gewonden"De gewonden door het ongeluk met de burnout hoeven niet te vrezen voor een onderzoek door de politie. Die laat weten dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Ook de campingeigenaar krijgt geen bezoek van de politie, maar mogelijk wel een gesprek met de gemeente Assen.