Nog geen verklaring voor verkeerschaos rond TT Circuit

ASSEN - Het was gisteren een chaos op de wegen rondom het TT Circuit. Het bedrijf dat met maatregelen kwam om juist files te voorkomen, wil nog niet reageren op de vele klachten.

Bezoekers en zelfs coureurs kwamen in lange files terecht. Sommigen hebben er uiteindelijk uren over gedaan om op het circuit te komen.Dat geduld was niet voor iedereen weggelegd: sommige motorliefhebbers besloten om te keren en de races op tv te bekijken. Hun dure kaartjes bleven ongebruikt.Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft onderzoek gedaan naar de lange files die vorig jaar ontstonden richting het circuit. Samen met Rijkswaterstaat, politie en de gemeente werd een plan bedacht om dergelijke perikelen dit jaar te voorkomen.Daarin lijkt het bureau niet geslaagd, al wil het daar zelf nog niks over kwijt. De dag wordt eerst geëvalueerd. Daarna wordt een reactie gegeven, laat een woordvoerder weten.