Kastanjebloedingsziekte bij tientallen bomen in Veenhuizen

De kastanjebomen in betere tijden (foto: RTV Drenthe/Marieke Rosier)

VEENHUIZEN - De beeldbepalende kastanjebomen langs de Kolonievaart in Veenhuizen hebben de zogeheten kastanjebloedingsziekte.

"De kans is groot dat ze binnen twee jaar allemaal dood zijn", zegt boswachter Albert Broekman van Staatsbosbeheer. De bladen van de bomen zijn oranjebruin gekleurd door de hitte en droogte van de afgelopen tijd. "Het is jammer dat de bomen afsterven. De bomen zijn zeventig, misschien wel tachtig jaar oud."



Ziekte

De kastanjebloedingsziekte komt sinds vijftien jaar voor in Nederland en wordt veroorzaakt door een bacterie. Bomen krijgen vochtige roestachtige plekken op hun bast en sterven langzaam af. De ziekte is besmettelijk en moeilijk te bestrijden. "Daarom leggen wij ook zoveel mogelijk gemengde bos aan", zegt Broekman.



'Geen gevaar'

Staatsbosbeheer ontdekte de ziekte afgelopen najaar. "We zagen de bomen niet preventief om, omdat er geen gevaar is", zegt Broekman. De bomen staan op terrein van Staatsbosbeheer en in de buurt van de meeste zieke kastanjes lopen geen paden.



Ongeveer vijf bomen die wel langs een fietspad staan zijn uit voorzorg ontdaan van al hun takken. Wie de komende jaren langs de Kolonievaart tussen Assen naar Veenhuizen rijdt, zal het uitzicht zien veranderen. "De bomen staan voor een open terrein dat op termijn moet veranderen in een natuurlijk bos", aldus de boswachter.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden