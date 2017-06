N33 gaat twee weekenden gedeeltelijk dicht

De N33 is van vrijdagavond tot maandagochtend deels gesloten. (Foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

GIETEN - De N33 wordt van komende vrijdag tot maandag tussen Gieten en Veendam afgesloten voor verkeer. Een week later gaat de weg weer gedeeltelijk dicht, tussen Veendam en Siddeburen.

Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren.



Gieten - Veendam

Op vrijdag 30 juni gaat om 19.00 uur de N33 in beide richtingen dicht tussen de rotonde Gieten en de aansluiting Veendam. Op maandag 3 juli gaat de weg om 06.00 uur weer open.



Veendam - Siddeburen

In het weekend daarop is de N33 dicht tussen Veendam en Siddeburen. De werkzaamheden daar duren van 19.00 uur op vrijdag 7 juli tot en met 06.00 uur op maandag 10 juli.



Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere reistijd van twintig minuten. Er worden omleidingsroutes ingesteld.