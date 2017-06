Drents Museum heeft een flinke klus aan expositie American Dream

NEW YORK - Samen met de Kunsthalle in Emden haalt het Drents Museum zo'n honderdvijftig kunstwerken naar Nederland voor de expositie 'The American Dream'. Het is Amerikaans realisme dat een beeld geeft van het dagelijks leven van Amerikanen.

98 procent van alle kunstwerken zijn vastgelegd. De laatste twee procent van de gewenste schilderijen wordt nu aan gewerkt en is het moeilijkst. Het vraagt nogal wat overleg om te komen tot een overeenkomst met musea en particuliere kunstbezitters. De VS is voor het Drents Museum een nieuw werkgebied. Tot op heden haalden ze realistische kunst uit landen als Rusland en Zuid-Korea.Assen is straks het middelpunt van het Amerikaans realisme uit de periode 1945 tot 1965, zegt conservator Annemiek Rens van het Drents Museum: "Heel veel kunstenaars hebben in die periode Europa achter zich gelaten en zijn vertrokken naar Amerika. In New York hebben ze een bloeiend bestaan. Amerika heeft jaren gezocht naar een identiteit. Die hebben ze in die periode in de kunst wel gevonden."Het Amerikaans realisme geeft een beeld van een werkelijkheid. En soms van een droomwerkelijkheid. Het is de mooiste droom van een kunstenaar, maar soms ook zijn grootste nachtmerrie. Er zit altijd een gevoel van de maker zelf in. De periode na de oorlog is er één van veel veranderingen.Er is een tijd geweest dat werk uit het realisme niet populair was. Sterker nog, het werd niet gezien als kunst. De elite liet het links liggen. Het is aan particuliere verzamelaars te danken dat er toch nog veel werk is en dat het nu wel populair is. Het Drents Museum krijgt straks werken van grote namen als Edward Hopper, Andy Warhol en Andrew Wyeth.Het geboortehuis van Hopper staat in het stadje Nyack. Het huis is tegenwoordig een informatiecentrum over de kunstenaar. Per jaar ontvangen ze zo'n 3.500 bezoekers. Kunsthistoricus Richard Kendall heeft studie naar hem gedaan. "Hij maakte eerst verschillende schetsen. Als hij begon met schilderen, dan maakte hij voorzichtig een compositie en dan bouwde hij een schilderij langzaam op." Het meest bekende werk van hem is het schilderij Nighthawks. Dit schilderij wordt overigens nooit uitgeleend. Het is te vergelijken met de Nachtwacht in Nederland. Ook daarvan is de kans klein dat deze ooit wordt uitgeleend.Voor het Drents Museum is de organisatie van The Amercian Dream best een klus, zegt conservator Rens. "Het is in twee opzichten moeilijk. De ene kant is dat we topkunst uit Amerika willen halen. Dat is voor ons een nieuw werkgebied. Het tweede is dat we samenwerken met de Kunsthalle in Emden. Dat hebben we ook niet eerder gedaan. "En dan heeft het Drents Museum nog te maken met de naamsbekendheid in een land als de Verenigde Staten. "Ze kennen het Drents Museum vaak nog niet. We laten zien dat we topstukken in ons museum hebben gehad. Ik denk dat we op dit moment een hele mooie lijst hebben. We zijn nog met een paar dingen bezig. Hopelijk komen die ook."Tijd is er tot november van dit jaar. Dan wordt de tentoonstelling officieel geopend.