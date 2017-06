'Hoofdverdachte drugsbende verdiende meer dan miljoen'

ASSEN/MEPPEL - Meer dan een miljoen euro verdiende hoofdverdachte Saied H.in de zaak Maggiora met de drugshandel. Dat heeft zijn voormalige rechterhand Ivo J. bij de politie verklaard.

Alleen al met de twee cocaïnetransporten van in totaal 88 kilo zou H. (33) uit Meppel 630.000 euro hebben verdiend.H. wilde er niets over kwijt op de zesde dag van het proces in de zaak Maggiora bij de rechtbank in Assen. Hij heeft al eerder laten weten dat zijn voormalige rechterhand J. (28) uit Meppel een hoop onzin heeft verklaard bij de politie. J. legde bijna veertig verklaringen af, omdat hij naar eigen zeggen schoon schip wilde maken en uit het criminele milieu wilde.Vandaag stonden de misdrijven witwassen en het vormen van een criminele organisatie centraal in de rechtbank. Behalve H. stonden ook zijn vriendin Doret B. (25) uit Meppel, Kamal A. (33) uit Meppel, Willem S. (43) uit Dronten en oom Hassan H. (53) uit Almere terecht.De rechtbank benadrukte dat ze nog moet beoordelen of ze de verklaringen van J. betrouwbaar vindt, maar dat ze bij het verhoor in de rechtszaal wel gebruikmaakte van alles wat J. over de bende heeft verklaard.Het Openbaar Ministerie heeft eerder al laten weten dat het 1,6 miljoen euro wil afpakken van H., omdat hij dat bedrag met de drugshandel zou hebben verdiend. Opvallend is dat uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat H. tussen 2009 en 2015 op papier maar 3000 euro heeft verdiend.Medeverdachte Kamal A. verdiende op papier helemaal geen geld, concludeerde de fiscus. Maar volgens Ivo J. heeft A. met de speedhandel in Zweden minstens een ton verdiend. Over Willem S. heeft J., gezegd dat hij 70.000 euro heeft overgehouden aan de coketransporten.S. en A. vertelden in de rechtszaal dat ze hun geld verdienden met pokeren.Volgens het Openbaar Ministerie profiteerde vriendin Doret B. van H. flink mee van de drugshandel. Het OM ziet haar als golddigger. Ze kreeg een Mini Cooper van haar vriend en kocht kleding en andere luxe spullen van zijn geld. Verder zou het stel voor zo’n 10.000 euro op vakantie zijn geweest naar Italië. H. zelf reed rond in dure auto’s.Dat Doret B. wekelijks geslagen zou zijn door H. zoals Ivo J. ook heeft verklaard, ontkent H. B. zelf beriep zich op haar zwijgrecht, ook over het witwassen. Ze benadrukte wel dat ze niet bang is voor H. De twee zijn nog altijd bij elkaar, ondanks dat H. al bijna twee jaar vastzit.Dinsdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen tegen alle acht verdachten. Ook Ivo J. en Pascal W., die eerder achter gesloten deuren terechtstonden, zijn daarbij aanwezig.