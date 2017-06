Nieuwe camperplaats Assen niet meer gratis

Kamperen met een camper gaat tien euro kosten aan de Havenkade (RTV Drenthe / Jeppe Oostenga)

ASSEN - De gemeente Assen gaat geld vragen voor een overnachting op een van de tien camperplaatsen aan de Havenkade.

Om niet oneerlijk te concurreren met andere camperplaatsen en kampeerterreinen in de buurt, gaat de gemeente Assen tien euro per nacht rekenen voor een camper.



'Assen overtreedt de wet'

De plekken worden halverwege volgende maand in gebruik genomen. Aan de Havenkade waren eerder ook al tien plekken voor campers, maar toen was een overnachting nog gratis. De Autoriteit Consument en Markt zegt dat de gemeente daarmee mogelijk de wet overtreedt.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden