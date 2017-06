GGD en Rode Kruis slaan handen ineen voor hittecampagne

Ouderen krijgen wat extra aandacht met een hittegolf (foto: ANP / Jeroen Jumelet)

ASSEN/BEILEN - Wat te doen bij hitte? Daar is bij sommige risicogroepen nog te weinig over bekend, volgens de GGD Drenthe en het Rode Kruis Drenthe.

Samen komen de zorgbedrijven met een campagne om mensen te informeren over maatregelen die je kunt nemen om een hittegolf goed door te komen.



Risicogroepen

"We zijn de campagne begonnen omdat we zien dat de sterftecijfers tijdens een hittegolf toenemen", vertelt Ard van Pelt van de GGD Drenthe. "Door bewust om te gaan met hitte bij risicogroepen kan je sterfte voorkomen."



"Er is een viertal risicogroepen", vertelt Van Pelt. "Kinderen van nul tot twee, chronisch zieken, mensen met overgewicht en ouderen. Bij ouderen zie je bijvoorbeeld dat ze kunnen uitdrogen omdat ze te weinig drinken." De drinkprikkel werkt volgens hem minder goed en daarom is het belangrijk dat mensen in hun omgeving bewust zijn van de gevaren van een hittegolf voor ouderen.



Acties

De campagne gaat gepaard met een aantal acties die uitgevoerd worden door de vrijwilligers van het Rode Kruis. "We kunnen flesjes water uitdelen aan mensen die het op dat moment nodig hebben, we kunnen hittewaaiers uitdelen, maar we kunnen ook andere dingen doen", vertelt Anya Bult van Rode Kruis Drenthe. Ook gaan de vrijwilligers op pad om mensen die hun kind of dier in de auto laten zitten aan te spreken.



Met de campagne hopen de zorgpartijen op een daling van het sterftecijfer. "We willen vooral bewustheid creëren bij de risicogroepen en zorgen dat ze de gevaren niet onderschatten", besluit Van Pelt.