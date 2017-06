Campingeigenaar bouwt nieuwe woonwijk op zijn terrein

Hans Haar op het toekomstige woonpark aan de rand van Zuidwolde (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ZUIDWOLDE - Deze week start eigenaar Hans Haar met de verkoop van de kavels op zijn voormalige camping Ekelenberg. Na tien jaar kan Haar eindelijk zijn woonwijk ontwikkelen.

Camping Ekelenberg opende de poort in 1965. De ouders van Haar konden het terrein kopen van de gemeente. Toen Haar het jaren later overnam, had het een binnenzwembad, heel wat vaste campinggasten en stacaravans.



Idee kwam van wethouder

Begin deze eeuw besloot Haar de camping te beëindigen: "Het draaide wel, maar in 2007 ben ik er mee gestopt. Ik had geen opvolger en mijn gezondheid was ook niet honderd procent. Dus dan ga je zoeken en besloot ik het bedrijf te beëindigen. Ik sprak de toenmalige wethouder en die zei dat een woonwijk wel leuk aansluit bij Zuidwolde. Zo is het eigenlijk begonnen."



Ondertussen is een wegenbouw- en aannemersbedrijf al weken bezig met het rooien van boomstronken op het terrein, waar jarenlang zomerhuisjes en stacaravans stonden. Er komen bedrijfswoningen, een aantal vrije kavels, twee-onder-één-kap-woningen en starterswoningen.



Procedures

Het hele proces werd aanvankelijk opgehouden door procedures van campinggasten, maar Haar mocht van de rechter doorzetten. "Wat ik deed mocht gewoon. Het is anders dan mensen die een camping beëindigen en er dan vervolgens allemaal nieuwe caravans opzetten. Dit is echt bedrijfsbeëindiging en een nieuwe bestemming. Maar het was geen leuke tijd", blikt Haar terug.



Doorzetten

Vervolgens kwam de crisis en lag het proces opnieuw stil. Begin dit jaar kwam het tot een bestemmingswijziging van het terrein en nu kan de woonwijk verder ontwikkeld worden. Haar heeft ondertussen andere partijen die de woonwijk van de grond tillen. "Een bouwbedrijf doet de starterswoningen en die neemt de vierkante meters van ons af."



Woonzorgcentrum

Haar is ook nog bezig met een organisatie die een woonzorgcentrum op het terrein wil bouwen. "Het is een mooie omgeving voor mensen die hier oud willen worden. Het sluit super aan bij Zuidwolde en voor de woningen is veel animo. Vrijdag hebben we de officiële start van de verkoop van de kavels en de woningen", zegt Haar.



Haar verwacht dat de woningen er volgend jaar staan.

Door: Hielke Meijer Correctie melden