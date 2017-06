Oud-burgemeester Beilen Beckeringh van Rhijn overleden

Auke Beckeringh van Rhijn was dertien jaar burgemeester van Beilen (foto: via Dagblad van het Noorden)

AMERSFOORT - In Amersfoort is vorige week Auke Beckeringh van Rhijn, oud-burgemeester van Beilen, overleden. Hij werd 97 jaar.

Beckeringh van Rhijn was lid van de CHU en het CDA. Hij was van 1964 tot 1977 burgemeester van Beilen en kreeg tijdens zijn ambtsperiode onder meer te maken met de Molukse treinkaping in Wijster in 1975.



Watersnoodramp

Daarnaast was hij in 1953 burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeenten Vierpolders en Zwartewaal toen in dat gebied de watersnoodramp plaatsvond. Zijn laatste klus als burgemeester was in Stadskanaal, waarna hij in 1985 met pensioen ging.



Beckeringh van Rhijn is vandaag in Bilthoven begraven.