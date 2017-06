Waar is het geld voor het Culturele Jaar Tynaarlo aan uitgegeven?

Wethouder Miriam van Dijk bij een poster van Tynaarlo, culturele gemeente 2017-2018 (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - Leefbaar Tynaarlo wil weten waarom inwoners moeten betalen voor evenementen in het Culturele Jaar Tynaarlo.

De gemeente Tynaarlo heeft 180.000 euro uitgetrokken voor allerlei festiviteiten en ook sponsoren betalen mee. "Ons gevoel zegt dat het merendeel van het geld waarschijnlijk alleen gegaan is naar de grote commerciële partijen", aldus Leefbaar Tynaarlo in een brief aan burgemeester en wethouders.



Fractievoorzitter Casper Kloos wil weten wat er precies met het geld is gebeurd. Theatervoorstellingen over Berend Botje in Zuidlaren en Koning van Het Grasland in Donderden zijn, tot verbazing van Leefbaar Tynaarlo, alleen toegankelijk voor mensen die betalen terwijl de gemeente daar fors aan bij zou dragen.



De gratis festivals in de gemeente krijgen volgens de oppositiepartij nauwelijks tot geen subsidie in het kader van het Culturele jaar.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden