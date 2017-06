René van der Weide voor derde keer lijsttrekker Wakker Emmen

René van der Weide (rechts) werd voor de derde keer gekozen tot lijsttrekker. (Foto: RTV Drenthe / Steven Stegen)

EMMEN - René van der Weide is door de leden van Wakker Emmen voor de derde keer gekozen tot lijsttrekker van de partij.

Via de website van Wakker Emmen laat Van der Weide weten erg blij te zijn met zijn herbenoeming. "We hebben de afgelopen drie jaar veel werk verzet, veel bereikt en dit willen we graag voortzetten."



Oprichter

Van der Weide is oprichter van Wakker Emmen. Tijdens de verkiezingen van 2014 werd de partij met vijftien zetels de grootste van Emmen.