Gewonde bij ongeluk in Nieuw-Buinen

Bij een ongeluk in Nieuw-Buinen raakte één persoon gewond (foto: Persbureau Meter)

NIEUW-BUINEN - Op de Drentse Mondenweg in Nieuw Buinen is vanavond iemand gewond geraakt bij een auto-ongeluk.

Een automobilist reed achterop een aanhanger. De aanhanger schoot los en belandde in de sloot. In de chaos werd ook een derde auto geraakt.



Een van de inzittenden van een van de betrokken voertuigen is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.