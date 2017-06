FC Emmen neemt Afghaan Haydary over van Roda JC

Omran Haydary is de nieuwste aanwinst van FC Emmen (foto: Twitter.com/HenkMaarten Chin)

VOETBAL - FC Emmen heeft zich versterkt met Omran Haydary. De 19-jarige rechtsbuiten komt over van Roda JC.

Haydary speelde ruim tien jaar in de jeugdopleiding van de club uit Kerkrade en maakte vorig seizoen zijn minuten voor Roda JC Onder 19. De Afghaan speelde veertien competitiewedstrijden en daarin scoorde hij tien keer.Technisch manager Jan Korte is blij met de komst van Haydary. “We waren nog op zoek naar een behendige, watervlugge buitenspeler die een tegenstander het zo lastig maakt dat hij ruimte creëert voor zijn ploeggenoten, maar eveneens met een actie zijn eigen kans kan creëren."Haydary is al de zevende aanwinst voor FC Emmen deze transferperiode. Eerder legde de club onder meer Mario Bilate, Jeroen Veldmate en Alexander Bannink vast. Op woensdag 5 juli begint FC Emmen aan de eerste training van het nieuwe seizoen.