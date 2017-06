'Schadevergoeding omwonenden windmolens Veenkoloniën zou op z'n plaats zijn'

NIEUW-BUINEN - Inwoners van de Veenkoloniën, die daar voor 2011 al woonden en straks mogelijk een windmolen in hun achtertuin krijgen, hebben recht op planschade. Maar ze moeten daar wel zelf actie voor ondernemen.

Dat zei advocaat Anne van Nus vanavond bij een bijeenkomst van Platform Storm. De bijeenkomst in de MFA in Nieuw-Buinen werd druk bezocht. Platform Storm gaf uitleg over de stand van zaken in de strijd tegen de voorgenomen bouw van 45 windmolens in de Veenkoloniën."In december zag het er heel goed uit, toen de Kamer een motie aannam om naar alternatieven te kijken. Maar demissionair minister Henk Kamp heeft daar niets mee gedaan. Toch denken we nog steeds dat we in Den Haag nog wat kunnen bereiken", zei voorzitter Karl Voshaart.Platform Storm werkt samen met een aantal gemeenten aan een open brief aan demissionair minister-president Mark Rutte, met daarin de oproep om niet dezelfde fouten te maken als in het aardbevingsgebied.Intussen wordt er nu dus ook al ingezet op compensatie voor de inwoners. "Natuurlijk zijn we bezig de plannen van tafel te krijgen, maar mensen willen ook horen hoe het met de schade zit", aldus advocaat Van Nus. Ze zegt dat compensatie op z'n plaats is, "maar elk schadegeval zal individueel bekeken moeten worden.""Duidelijk is dat de plannen gevolgen hebben voor de waarde van de woningen. Nu moet je dat nog hard maken door een schade-expert in te schakelen. Maar er komt een nieuwe regeling aan, waarbij de WOZ-waarde een belangrijke rol gaat spelen", zegt Van Nus.De tegenstanders van windmolens hebben hun hoop gevestigd op de Raad van State . Dit najaar komt er een zitting over de ingediende bezwaren. "Daar moeten we met bussen vol mensen heen", stelde Jan Nieboer van Tegenwind Veenkoloniën. Nieboer verwacht niet dat er dit jaar nog een uitspraak komt.