Jeff Vermeulen wint in Nieuw-Roden tweede etappe Wielermeerdaagse

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen uit Exloo heeft in Nieuw-Roden de tweede etappe van de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier gewonnen.

Vermeulen, die de Wielermeerdaagse vorig jaar op zijn naam schreef en vorige week de Omloop van Bedum won, versloeg acht medevluchters in de eindsprint. De groep had bijna drie minuten voorsprong op het peloton.Patrick van der Duin werd in zijn woonplaats tweede achter Vermeulen. Allard Nijmeijer uit Groningen werd derde.Bas Tietema uit Zwolle is de nieuwe leider in het algemeen klassement. Hij verdedigt de gele trui woensdag tijdens de derde etappe in Zevenhuizen.