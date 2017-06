Dutchbat-veteranen eisen schadevergoeding van Nederlandse Staat

ASSEN - Een groep Dutchbat-veteranen die zich heeft aangemeld voor de claim voor eerherstel en excuses tegen de Nederlandse staat omdat de militairen op een "onmogelijke missie" zouden zijn gestuurd, claimt nu ook geld van de Staat.

Ruim tweehonderd veteranen, die onder meer gelegerd waren op de Johan Willem Frisokazerne in Assen, claimen een bedrag van 22.000 euro per persoon. In totaal gaat het dan om ruim 4,5 miljoen euro.De veteranen eisten al eerherstel en excuses. Volgens hun advocaat Michael Ruperti is de maat nu vol voor de veteranen. Zij wilden eerder al een gesprek met Defensie over de kwestie, maar dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden, zei Ruperti vanavond in het programma Jinek.Volgens de advocaat is de schadeclaim per persoon gebaseerd op een bedrag van duizend euro per jaar, sinds de val van Srebrenica. Dat is nu 22 jaar geleden.Defensie laat in een reactie weten dat mensen die als gevolg van hun uitzending invalide zijn geworden of psychische problemen hebben altijd bij Defensie kunnen aankloppen. "Het was een hele moeilijke missie, ze hebben een hele moeilijke tijd gehad", aldus een woordvoerder. "Maar dat alleen is geen basis voor een claim. We nemen zaken individueel in behandeling. Veteranen met schade kunnen altijd bij Defensie terecht."Morgen doet de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak die is aangespannen door zesduizend nabestaanden van Srebrenica tegen de Nederlandse Staat. De 'Moeders van Srebrenica' houden Nederland verantwoordelijk voor de dood van mannen die bescherming zochten in de VN-compound van Dutchbat.