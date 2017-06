Deuren van basisscholen blijven vandaag een uurtje dicht: 'We zijn teleurgesteld'

ASSEN - Kinderen kunnen vandaag hun wekker een uur later zetten. Leraren van basisscholen door het hele land beginnen vandaag een uur later met lesgeven.

Dit doen ze omdat ze vinden dat de werkdruk te hoog is in het onderwijs. Zo zouden leraren te veel bezig zijn met administratie in plaats van lesgeven. Daarnaast willen ze het tekort aan leerkrachten en het lage salaris onder de aandacht brengen.Hoe de scholen het eerste uur zonder les opvangen, verschilt. Sommige scholen zijn dicht en op andere scholen is er toch opvang voor de kinderen die toch naar school komen dit eerste uur.Basisschool Het Kompas in Assen doet ook mee aan de staking. Juf Rohani Bos en juf Martine Eisinga zijn wel op de school aanwezig vanochtend. Zij doen vooral mee omdat het werk te veel wordt. "De werkdruk is echt heel hoog. We hebben zoveel randzaken die we moeten doen naast het lesgeven. We kunnen het niet meer in de dagen proppen."Boos zijn de juffen niet. "We zijn niet zozeer boos, maar meer teleurgesteld."Op basisschool Het Kompas stond ook een aantal ouders op het schoolplein. Moeder Romana, heeft twee kinderen op Het Kompas: "Een uurtje later beginnen is voor mij geen probleem. Het probleem zou veel groter zijn als er geen goed onderwijs zou zijn. Laten we daar helder over zijn."Directeur Ellen Sonnemans van Het Kompas denkt dat de hoge werkdruk komt door de passie die leraren voor het vak hebben. "Leerkrachten hebben zo'n enorme gedrevenheid om hun werk te doen. Dat betekent ook dat ze na schooltijd nog veel met hun werk bezig zijn. Ook 's avonds thuis waardoor ze niet tot rust komen."Een oplossing is volgens de directeur, werken aan het imago van de leerkracht. "De staatssecretaris heeft gezegd dat we campagne moeten gaan voeren voor het imago van de leerkrachten. Meer salaris zou dan wel op zijn plaats zijn en dit gelijktrekken met het voortgezet onderwijs."Demissionair staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker schreven gisteren een brief aan de Tweede Kamer dat de basisschoolleraren niet hoeven rekenen op meer salaris. Ze kunnen nu niet veel doen omdat er nog geen kabinet is. Wel willen ze de leerkrachten tegemoetkomen.Vanmiddag bieden docenten en ouders op het Malieveld in Den Haag een petitie aan.