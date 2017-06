Zorgen over terugloop inenting bij jonge kinderen

Een meisje wordt ingeënt tegen mazelen (Robin van Lonkhuijsen / ANP)

ASSEN - De GGD in Drenthe maakt zich zorgen over een afname van het aantal kinderen dat ingeënt wordt. De gezondheidsdienst ziet over heel Nederland een kleine daling van een half procent.

Dat lijkt weinig. "Maar dit moet zich absoluut niet doorzetten", vindt Alies van der Neut, jeugdarts bij GGD Drenthe. "Als dit een paar jaren zo doorgaat, dan heb je het over vijf jaar over 2,5 procent. En we zien uit onderzoek in Amerika dat die daling in Nederland waarschijnlijk wel nog even doorzet."



Ziektes komen terug

Doordat ouders kinderen niet inenten is de kans groter dat die kinderen ziektes zoals kinkhoest en de mazelen krijgen. "Vooral voor kleine baby's zijn die ziektes heel zware aandoeningen", stelt Van der Neut. "Ze kunnen er zelfs dood aan gaan."



Waarom mensen hun kinderen niet inenten verschilt. ​"Er zijn mensen die denken dat het niet meer nodig is omdat de ziekte niet meer voorkomt", zegt de jeugdarts. Maar veel ziektes zijn nooit helemaal weg. "In Italië zien we nu bijvoorbeeld al dat de mazelen de kop op steken doordat mensen minder vaccineren."



Overtuigen

"Er zijn ook mensen die vinden dat je kinderen niet moet inspuiten met allemaal stoffen", vervolgt ze. "We proberen mensen op consultatiebureaus ervan te overtuigen dat inenten echt niet gevaarlijk is voor het kind. Maar sommige mensen zijn niet te overtuigen."