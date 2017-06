OM komt met strafeisen tegen leden drugsbende Meppel

ASSEN/MEPPEL - Rond het middaguur maakt officier van justitie Henk Mous bekend welke straffen hij eist tegen de verdachten in drugszaak Maggiora.

Op de zevende dag van het proces verschijnen alle verdachten tegelijkertijd voor de rechtbank. Dat is bijzonder, omdat verdachten Ivo J. en Pascal W. op 16 juni achter gesloten deuren terechtstonden. Dit wilde de rechtbank omdat de mannen worden beschermd door justitie vanwege doodsbedreigingen.J. (28) uit Meppel en W. (44), die ergens in Duitsland woont, zitten in het stelsel 'bewaken en beveiligen' van het Openbaar Ministerie. Dat houdt in dat ze zijn ondergedoken en dat het OM verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Deze maatregelen zijn onder andere genomen nadat de politie vorig jaar hoorde dat hoofdverdachte Saied H. de mannen uit de weg wilde laten ruimen, omdat ze te veel hebben verklaard bij de politie.De mannen, vooral Ivo J., waren erg openhartig bij de politie. Na zijn arrestatie legde J. bijna veertig verklaringen af, waarin hij gedetailleerd vertelde waar de groep verdachten zich mee bezighield: grootschalige cocaïnehandel, wapenbezit, witwassen en de handel in speed.J., die sinds 2013 deel uitmaakte van de groep en fungeerde als de rechterhand van Saied H. werkte mee aan het politieonderzoek, omdat hij uit het criminele milieu wil stappen.Behalve van drugshandel in 2014 en 2015, wordt de groep ook verdacht van het vormen van een criminele organisatie, waarvan H. volgens het OM de oprichter en leider was. H. wordt verder verdacht van het bezit van een laboratorium waar hij xtc en speed maakte. Dit lab stond in 2013 op het terrein van seksclub De Boerderij in Kolderveense Bovenboer bij Nijeveen, waarvan medeverdachte Mel E. (34) de eigenaar is. E. wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het lab.Na zes dagen waarin alle acht verdachten in verschillende samenstellingen terechtstonden, begint aanklager Henk Mous vanochtend om half tien met zijn requisitoir. Dit duurt volgens hem 2,5 tot 3 uur. Daarna is het vanmiddag en morgen de beurt aan de advocaten om te pleiten.Waar het Openbaar Ministerie juist uitgaat van de politieverklaringen van Ivo J. hebben de advocaten al laten doorschemeren grote vraagtekens te zetten bij zijn betrouwbaarheid.(33) uit Meppel: wordt gezien als bendeleider, initiator en financier van coketransporten vanuit de Dominicaanse Republiek, drugshandel in Nederland en naar Duitsland en Zweden. Was zelf cocaïneverslaafd. Zou ook wapenliefhebber zijn.(28) uit Meppel: voormalige rechterhand van H. Intelligente man die veel voor H. regelde en zijn (drugs)administratie bijhield en wapens voor hem verstopte.(34) uit Meppel: jeugdvriend van H. Wordt gezien als financier en facilitator van de groep. Bovendien eigenaar seksclub De Boerderij, een vaste uitvalsbasis van de mannen.(33) uit Meppel: zou zich vooral hebben beziggehouden met speedhandel in Zweden. Bij hem thuis werden een mini-uzi en drugs gevonden.(43) uit Dronten: was eigenaar Mega Retail, het fruitbedrijf waarmee cocaïne werd geïmporteerd. Wordt gezien als medeorganisator en financier van coketransporten.(44) uit Duitsland: was mede-eigenaar Mega Retail en hielp mee met de organisatie van het eerste coketransport in november 2014.(53) uit Almere: haalde als vrachtwagenchauffeur bij beide transporten de containers met cocaïne op uit de haven van Antwerpen. Oom van hoofdverdachte.(25) uit Meppel: vriendin van Saied H. Wordt alleen verdacht van witwassen, omdat ze meeprofiteerde van zijn criminele geld. Het OM ziet haar als golddigger.