Is Nederland aansprakelijk voor de dood van de moslimmannen in Srebrenica?

DEN HAAG/ASSEN - Is de Nederlandse staat aansprakelijk voor de dood van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica in 1995? Over deze vraag doet het gerechtshof in Den Haag vandaag uitspraak.

Tijdens de genocide was het op papier de taak van Nederlandse militairen om de moslimenclave te beschermen. Maar de soldaten konden niet voorkomen dat de enclave viel en dat zo'n achtduizend moslimjongens en mannen werden vermoord. Een groot deel van de soldaten was gelegerd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen. Zesduizend nabestaanden van de moslimmannen spanden de zaak aan.Oud-Dutchbatter Wim Dijkema denkt niet dat het Hof de Nederlandse staat aansprakelijk stelt. "Mijn gevoel zegt van niet. Maar mijn gevoel is natuurlijk niet juridisch. Als dat wel gebeurt dan zou het echt belachelijk zijn."Dijkema begrijpt niet dat er naar de oud-dutchbatters wordt gewezen. "We hebben in februari de expositie geopend. Die geeft een evenwichtig beeld van wat er is gebeurd en dan staat zo'n rechtszaak daar wel in contrast mee". Dijkema heeft het over een tentoonstelling die dit voorjaar geopend werd in Srebrenica.Een groep van 30 nabestaanden uit Srebrenica komt voor de uitspraak naar Den Haag. Het hof gaat het vonnis vandaag mondeling toelichten, dat is uitzonderlijk in een civiele procedure.Op dit moment zijn er twee rechtszaken. De zaak van vandaag waarin het Hof uitspraak doet over of de Nederlandse staat aansprakelijk is voor de dood van de slachtoffers. Maar er speelt ook een zaak van een groep Dutchbat-veteranen die excuses en eerherstel wil van de Nederlandse Staat. De groep zegt op een 'onmogelijke missie' te zijn gestuurd. Naast excuses en eerherstel willen de oud-Dutchbatters ook een schadevergoeding van in totaal 4,5 miljoen euro.Wim Dijkema doet zelf niet mee met de claim. "Ik doe niet mee, maar ik begrijp dat een aantal mensen die ik heel goed ken, dit wel doet."Dijkema gaat zelf vanmiddag niet naar de uitspraak. "Nee ik lees het wel in de krant. We hebben al zoveel meegemaakt. Maar ik denk dat als er staat dat ze gelijk krijgen ik wel even uit mijn slof schiet."