OM eist 10 jaar cel tegen hoofdverdachte drugsbende Meppel

ASSEN/MEPPEL - Het Openbaar Ministerie (OM) eist 10 jaar cel tegen hoofdverdachte Saied H. in de grote drugszaak Maggiora. De 33-jarige Meppeler heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan grootschalige drugshandel.

Officier van justitie Henk Mous vindt het bewezen dat hij verantwoordelijk is voor de import van 88 kilo cocaïne vanuit de Dominicaanse Republiek in 2014 en 2015. Ook was H. volgens hem daarna met medeverdachten een nieuw transport van vierhonderd kilo coke aan het voorbereiden.



Verder vindt de officier dat bewezen is dat H. handelde in cocaïne en speed, geld witwaste, zware wapens had en de leider was van een criminele organisatie. Het OM gaat er vanuit dat hij in twee jaar tijd 1,6 miljoen euro heeft verdiend met de handel in drugs.



In de zaak Maggiora stonden de afgelopen weken acht verdachten terecht bij de rechtbank in Assen.



