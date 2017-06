Nederlandse staat aansprakelijk voor dood deel moslimmannen Srebrenica [update]

DEN HAAG - De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van de ongeveer 350 moslimjongens en -mannen die bescherming zochten in de VN-compound van Dutchbat in Srebrenica in 1995.

De staat is voor 30 procent aansprakelijk voor de geleden schade. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. Dutchbat, en daarmee de staat, is niet aansprakelijk voor de dood van alle andere mannelijke vluchtelingen die rondom de Dutchbat-compound werden opgevangen.Veel van de Dutchbat soldaten waren gelegerd in de Johan Willem Frisokazerne in Assen. In juli 2014 oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat Nederland verantwoordelijk is voor de dood van de mannen die in de compound werden opgevangen.Troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic brachten in juli 1995 zeker 8.000 moslims om het leven, tijdens gevechten maar vooral bij massale executies. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van een bataljon Nederlandse VN-militairen die op een humanitaire missie waren: Dutchbat.Dutchbat had een zogenoemde 'veilige zone' ingesteld in Srebrenica. Toen de stad op 11 juli 1995 viel en werd overgenomen door het Bosnisch-Servische leger van Mladic, werden tienduizenden moslimvluchtelingen opgevangen in de zogenoemde 'mini veilige zone' die Dutchbat rondom haar compound had ingesteld.Ook ving Dutchbat vijfduizend vluchtelingen op in haar eigen compound, waaronder die ongeveer 350 mannen en jongens.De omstandigheden in de mini veilige zone waren "erbarmelijk", stelt het hof. "Het was 35 graden en er was bijna geen water." Konvooien van de Verenigde Naties (VN) werden niet doorgelaten, dus er was geen uitzicht op verbetering. Daarom hebben de VN en de Nederlandse staat besloten te evacueren. Ook binnen de compound was nauwelijks water en voedsel.Die evacuatie is overlegd met de Bosnisch-Servische generaal Mladic. De Bosnische Serven stuurden op 12 juli de eerste bussen voor de evacuatie. Vrouwen en kinderen mochten gaan, mannen werden door de Boschnische Serven uit de rij gepikt om hen te screenen op oorlogsmisdaden.In de avond van 12 juli werd het Dutchbat duidelijk dat de mannen niet alleen apart werden gezet om hen te screenen, maar dat de kans heel groot was dat zij ook "werden blootgesteld aan onmenselijke behandeling of executie", stelt het hof. Later is vastgesteld dat ongeveer zevenduizend mannen zijn geëxecuteerd.Het hof vindt daarom dat Dutchbat vanaf dat moment niet meer had moeten meewerken aan de evacuatie van de vluchtelingen. Dutchbat had niet kunnen voorkomen dat de mannen die buiten de compound werden opgevangen, zouden zijn meegenomen door de Bosnische Serven.Maar Dutchbat had de mannen die binnenin de compound werden opgevangen de keuze moeten bieden om achter te blijven. Het hof acht de kans dat zij het dan wel overleefd zouden hebben 30 procent is. "Die kans is hen ontnomen", stelt het hof. Daarom hebben de nabestaanden van de mannen die in de compound werden opgevangen ook recht op 30 procent van de geleden schade.Het is een ingewikkelde zaak die al in 2007 werd aangespannen door ruim zesduizend nabestaanden van de omgekomen moslimmannen die zich 'de moeders van Srebrenica' noemen. Dertig van deze nabestaanden waren bij de uitspraak in Den Haag aanwezig.Het hof zegt dat het moeilijk in woorden te vangen is hoeveel deze nabestaanden hebben meegemaakt. "Zij zijn gevlucht met hun mannen en zonen en zijn daarna voor altijd van hen gescheiden."Het hof benadrukt ook dat deze zaak nadrukkelijk niet gaat om het handelen van eventuele Dutchbatters. Het ging vandaag alleen over de beslissingen die de staat en Dutchbat als geheel hebben genomen. "Dat individuele Dutchbatters ook mannen hebben gered, staat hier los van."