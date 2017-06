Stelling: Je bent gek als je nog onder een zonnebank gaat

ASSEN - Een verbod op zonnebanken, in België zijn de eerste stappen daarvoor gezet. De Belgische Hoge Gezondheidsraad gaat aan de overheid vragen om zonnebanken te verbieden omdat ze geen enkel voordeel hebben.

België is niet het eerste land met dit idee. In Brazilië en Australië is er al een verbod op commerciële zonnebanken.In Nederland pleit de Nederlandse beroepsvereniging van dermatologen (NVDV) al tijden voor een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren in ons land.