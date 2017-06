Ochtendvluchten lijndienst tussen Londen en Eelde verdwijnen

EELDE - De lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en de luchthaven Londen Southend wordt voortgezet. Stobart Air, de opdrachtgever van de lijndienst, heeft dat besloten. Wel komen de twee ochtendvluchten op dinsdag en donderdag te vervallen.

De bezetting van die twee ochtendvluchten is veel lager dan die van de avondvlucht. Voor zakelijke reizigers is het vertrek op de ochtend te laat. Vanaf het najaar zijn er nog zes vluchten per week op Londen. Op elke dag van de week, behalve zaterdag.De vlucht vanaf Eelde loopt inmiddels een tijdje en wordt in opdracht van Stobart Air uitgevoerd door FlyBe. Stobart is een groot transportbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn ook eigenaar van de luchthaven Londen Southend.De afgelopen tijd heeft Stobart financiële steun gekregen uit het routefonds van Groningen Airport Eelde. Een fonds dat speciaal bedoeld is om luchtvaartmaatschappijen te helpen bij het opstarten van een lijndienst. Maar die bijdrage is er nu niet meer. De luchthaven zal de maatschappij wel ondersteunen met promotiecampagnes.Tot nu toe konden vluchten naar Londen voor in het najaar niet worden geboekt. Dat wordt nog deze week aangepast, volgens een woordvoerder van Groningen Airport Eelde. Reizigers kunnen dan tot in ieder geval tot april volgend jaar boeken.Luchtvaartmaatschappijen bekijken per half jaar wat ze doen met een lijndienst. De luchthaven verwacht dat zo'n 10.000 passagiers er gebruik van zullen maken in de periode van oktober tot april.