CDA Hoogeveen wil veilig fietspad tussen Nijstad en Hoogeveenseweg

CDA Hoogeveen wil een onderzoek naar een betere fietsverbinding tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - CDA Hoogeveen wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een veilige fietsverbinding tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg.

Veel fietsers en wandelaars maken gebruik van deze weg, maar moeten de weg delen met auto's.



Ook wil de partij een betere fietsverbinding omdat er tussen Hoogeveen en Zuidwolde al een fietspad is, net als bij de Echtenseweg van Hoogeveen naar Echten. Met een fietspad tussen Nijstad en de Hoogeveenseweg zou deze driehoek af zijn.



Donderdag dient CDA Hoogeveen een motie in. Vorige week deed CDA in De Wolden hetzelfde. Als beide raden instemmen dan wil de partij samen kijken naar hoe de fietsverbinding verbeterd kan worden.