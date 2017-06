Meer meldingen van zelfmoordpogingen in het Noorden

ASSEN - De politie Noord-Nederland heeft in 2016 meer zelfmoordpogingen geregistreerd dan een jaar eerder. Het is het vierde jaar op rij dat het aantal meldingen daarvan stijgt.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.n l

Vorig jaar kreeg de politie meldingen van 525 zelfmoordpogingen in het Noorden. In 2015 waren dat er nog 503.Met 3,1 meldingen per 10.000 inwoners zit Noord-Nederland relatief gezien iets boven het landelijk gemiddelde. De meeste meldingen komen uit de regio Rotterdam.Landelijk stijgt het aantal meldingen van zelfmoordpogingen ook al vier jaar. In 2016 behandelde de politie 5.156 pogingen tot zelfdoding. In 2015 waren dat er 4.969.