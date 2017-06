TT-kaarten blijven ongebruikt door verkeerschaos

Drukte op de wegen bij de TT (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Bert Schreurs baalt behoorlijk. Al twintig jaar gaat hij met vier vrienden naar de TT-races, maar dit jaar halen ze het circuit niet. "We stonden ellenlang in de file en werden maar niet naar een parkeerplaats gestuurd. Dus die kaarten kunnen bij het grofvuil."

De vier mannen uit Schoonebeek rijden zondag zelfs een halfuur vroeger weg van huis dan normaal. Maar het mag niet baten. "Ik heb het verkeer nog nooit zo slecht georganiseerd gezien", zegt Schreurs. Als de mannen eindelijk vlakbij het TT circuit zijn en de borden volgen richting P1 en P2, worden ze richting Beilen gestuurd.



'Straks missen we de MotoGP nog'

Via de A28 rijdt Schreurs weer terug naar het TT Circuit, waar hij de nieuwe afslag pakt richting het circuit. Tot zijn verbazing gaat dit opnieuw mis: "We werden gewoon weer de A28 op gestuurd richting Beilen!" Maar de afslag bij Beilen was afgesloten.



"Nou. En toen hadden we het wel gehad," zegt Schreurs. "We stonden al anderhalf uur in de file. Stilstaan. Dan weer stapvoets. Toen zei ik: jongens, we kijken de race wel bij mij thuis. Straks missen we de MotoGP nog."



Teleurstellend

Maar ook dat blijkt nog een hele tour. De afslag richting Emmen is afgesloten bij Hoogeveen, waardoor de mannen opnieuw verder om moeten rijden. Ze zijn nog net op tijd thuis om de races op tv te zien.



Schreurs: "Ja, dat is toch wel teleurstellend hoor. Dat het niet lukt om bij het parkeerterrein te komen. We zeiden tegen elkaar: laten we de aanwijzingen maar braaf volgen. Maar dat werkte alleen maar tegen ons. Achteraf denk ik ook: hadden we de auto maar ergens in de berm gezet. Dan konden we de races tenminste nog live zien. En het geluid mooi horen."



Behoorlijk bedrag

De mannen sturen maandag een mail naar de organisatie van de TT en hopen het geld terug te krijgen voor de kaarten. 428 euro in totaal. Schreurs: "Een behoorlijk bedrag, vind ik zo." Maar belangrijker vindt hij dat het verkeer volgend jaar wel goed wordt geregeld. "Laat er dan tenminste voldoende parkeerruimte zijn."



Woordvoerder Peter Schorer van het TT Circuit snapt de teleurstelling. Schorer: "Op het moment dat het niet lukt om iedereen op zijn plaats rond het circuit te krijgen, dan is dat uitermate vervelend en meer dan dat. We gaan analyseren waar het probleem ligt en betreuren deze klacht."



Volgend jaar gaan de vrienden in ieder geval een stuk vroeger weg van huis.

Door: Marjolein Knol Correctie melden