Onderzoek naar bevingsschade Zuidlaren vertraagd

ZUIDLAREN - Het duurt langer dan gedacht voor inwoners van Zuidlaren en omgeving duidelijkheid krijgen over de oorzaak van schade aan hun huizen.

Zuidlaren werd op 23 december vorig jaar getroffen door een aardbeving van 2.4 op de schaal van Richter. Het Centrum Veilig Wonen kreeg na een beving ruim 350 schademeldingen binnen.Het bureau Witteveen+Bos startte in maart in opdracht van de NAM met een onderzoek naar de oorzaak van de schades. De resultaten zouden deze maand bekend worden, maar dat lukt dus niet. "Het spijt ons zeer dat wij u daarmee nog geen duidelijkheid geven over uw schademelding", schrijft Witteveen+Bos in een brief aan de getroffen inwoners van het gebied.De komende weken inspecteert het bureau de laatste 29 woningen met schade. Witteveen+Bos heeft inmiddels de inspecties van 275 woningen beoordeeld en geanalyseerd."Om reden van zorgvuldigheid is het van belang dat we de resultaten eerst nog een keer goed onder de loep nemen voordat we een definitief oordeel geven", zegt projectleider Sander Scheltens van Witteveen+Bos.De projectleider wil nog niet vooruitlopen op de uitkomsten van de onderzoeken. Ook is niet duidelijk wanneer mensen met schade duidelijkheid krijgen over de oorzaak.Bij twaalf woningen wordt de komende tijd aanvullend onderzoek gedaan. "De schade die we bij deze woningen zien lijkt op zettingsschade, maar dat zou je op zandgrond niet verwachten", zegt Scheltens. De grond onder de huizen zal worden onderzocht met boringen en metingen.