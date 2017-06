ATLAS Theater trekt meer bezoekers dan verwacht

Het theater opende in oktober 2016 officieel (foto: archief RTV Drenthe / Fred van Os)

EMMEN - Het ATLAS Theater in Emmen heeft in het eerste seizoen ruim 60.000 bezoekers getrokken.

Toenmalig directeur Jan Geert Vierkant hoopte op 40.000 theaterbezoekers in het openingsjaar. Hij werd in januari van dit jaar opgevolgd door Machteld van der Werf.



Vooral Bert Visscher, Youp van ’t Hek en het pianostuk Canto Ostinato, waarbij het publiek liggend luisterde, waren goed voor veel bezoekers. Het theater opende in oktober 2016 haar deuren, maar vanaf mei waren er al zogenoemde 'bouwlampvoorstellingen'.