ZUIDLAREN - Oud-Dutchbatter Wim Dijkema uit Zuidlaren voelt zich persoonlijk verschrikkelijk geraakt door de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. Vandaag bepaalde het hof dat de Nederlandse staat deels aansprakelijk is voor de dood van moslimmannen en -jongens bij de val van Srebrenica in 1995.

Wij dachten, de hele wereld kijkt mee. Maar de hele wereld keek weg... Oud-Dutchbatter Wim Dijkema

"De rechter benadrukte in het oordeel van het hof dat het niet ging om de individuele soldaten binnen Dutchbat, maar dat het vandaag alleen ging om de beslissingen die de staat heeft genomen. Maar zo voelt Wim Dijkema dat niet. "Dutchbat heeft die fouten gemaakt en ik maakte onderdeel uit van Dutchbat. Als Dutchbat schuldig is, dan ben ik ook schuldig.""Ik vind dit zo onrechtvaardig! Hoe de situatie daar was is onbeschrijfelijk", zegt hij. "We hadden geen eten en te weinig drinken. Vijfduizend mensen zaten boven op elkaar in een halletje, waar ze hun ontlasting lieten lopen omdat ze niet naar buiten durfden. De artsen waarschuwden dat er elk moment besmettelijke ziektes konden uitbreken.""We hebben een keer al het voedsel dat we nog hadden verzameld en daar een heel dunne soep van gemaakt. Daar heeft iedereen iets van gehad. En toen was alles op.""We zijn 6 maanden lang in de steek gelaten door de VN. Wij dachten, de hele wereld kijkt mee. Maar de hele wereld keek weg", besluit hij.Volgens de rechter had Dutchbat op de tweede dag van de evacuatie kunnen weten dat de mannen vermoord werden. "Maar ik kan me niet voorstellen dat er bij ons mensen zijn geweest die gedacht hebben 'de mannen die we buiten de deur zetten worden koud gemaakt'", benadrukt hij. "Ik heb er in elk geval nóóit een moment rekening mee gehouden.""Mensen hadden geen idee in wat voor situatie we daar zaten, en dan wel dit soort uitspraken doen", verzucht hij. "Dit voelt voor mij zo onrechtvaardig!"