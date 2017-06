Centrum Eelde krijgt nieuwbouw appartementen

De plaats waar de appartementen moeten komen (foto: Google Streetview)

EELDE - De plannen voor het centrum van Eelde zijn een flinke stap verder. Projectontwikkelaar Vastgoud heeft grond van de gemeente gekocht om appartementen te bouwen in de dorpskern.

Jaren is over het centrum in Eelde gepraat, de plannen werden talloze keren veranderd, maar de laatste jaren zit er schot in de zaak. Supermarkt Jumbo heeft vorig jaar een flinke opknapbeurt gekregen en op dit moment wordt de parkeerplaats aan de Kerkhoflaan aangepakt.



Garage Koops

Vastgoud wil de appartementen bouwen langs de Hoofdweg, op de grond van de voormalige Garage Koops en op het perceel van de voormalige platenzaak Doedens. Het bedrijfspand van Koops werd zo'n tien jaar geleden door de gemeente aangekocht vanwege de herinrichting van het winkelcentrum in Eelde.



De gemeente verwacht dat de bouw van de appartementen kan beginnen in 2018. Eerst moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hoe de appartementen eruit gaan zien wordt later bekend gemaakt.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden