Vacature: RTV Drenthe zoekt een contentmanager voor ROEG!

Sinds ruim vier jaar maakt RTV Drenthe samen met Staatsbosbeheer het TV-programma ROEG! over Drenthe en de Drentse natuur. Het programma is een succes.

De ‘founding partners’ RTV Drenthe en Staatsbosbeheer willen dit succes groter laten groeien.Daarom wordt rond ROEG! een onlineplatform gebouwd, waarin naast RTV Drenthe en Staatsbosbeheer ook andere natuurorganisaties zoals Stichting Het Drents Landschap gaan participeren. ROEG! wordt daarmee het natuurplatform van Drenthe.We zoeken een enthousiastedie met ons het succes van ROEG! verder wil vergroten.Samen met de redactie van RTV Drenthe en de verschillende partners bouw je het platform op en vergroot je het bereik van ROEG!Als projectleider/contentmanager ben je verantwoordelijk voor de content en de distributie via de website en de sociale mediakanalen. Je werkt nauw samen met de redacteur/verslaggever en presentator van het TV-programma ROEG!Om voor deze functie in aanmerking te komen beschik je over een afgeronde HBO-opleiding.Je weet van aanpakken, bent zelfstandig en kunt tegelijk goed samenwerken, durft buiten de kaders te denken en schuwt het experiment niet.Je hebt ruime ervaring met online en sociale media. Als geen ander snap je hoe je verhalen maakt voor jouw publiek en ben je in staat om een community te bouwen en te onderhouden. Je beschikt over een vlotte pen. Journalistieke ervaring is een pré.Vanzelfsprekend heb je grote affiniteit met Drenthe, de natuur, erfgoed en cultuurhistorie. Bij voorkeur beheers je de Drentse taal.Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep-cao. Meer informatie over deze vacature wordt graag verstrekt door Erik Wijnholds, Online, telefoonnummer 0592-338080.Heb je interesse in deze functie mail dan je sollicitatie + CV voor 10 juli 2017 naar de afdeling P&O