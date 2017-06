Gemeente Noordenveld: vergeet Langelo niet in nieuwe schadeprotocol

RODEN - De gemeenteraad van Noordenveld is het unaniem eens. Het schadeprotocol zoals hij voor het aardbevingsgebied in Groningen geldt, moet ook gelden voor gedupeerden van de gasopslag bij Langelo.

Het is nog steeds niet duidelijk met de bevingsschade in Drenthe moet worden omgegaan. In Groningen zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt, die niet gelden voor gedupeerden in Drenthe. Hier stelde Kamerlid Agnes Mulder eerder al vragen over.Bijna twee maanden geleden schreef de provincie een brief aan minister Kamp om opnieuw aandacht te vragen voor Drentse gedupeerden. Zij moeten volgens de provincie gelijk behandeld worden als de Groningers.De gemeente Noordenveld vraagt nu opnieuw aandacht voor de kwestie. Deze week wordt nog een brief gestuurd naar onder andere minister van Economische Zaken Henk Kamp. Hierin vraagt de gemeente om de omgeving van Langelo mee te nemen in het nieuwe schadeprotocol voor het aardbevingsgebied Groningen.