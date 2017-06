Fysiotherapeut verdacht van indienen valse declaraties

De fysiotherapeute wordt verdacht van indienen van valse declaraties (foto: ANP Xtra)

ASSEN - Een 45-jarige fysiotherapeut uit Drenthe is gisteren aangehouden omdat zij valse declaraties zou hebben ingediend.

De vrouw declareerde bij de zorgverzekering behandelingen die niet of op een goedkopere wijze hadden plaatsgevonden. Ze zou dit in overleg met de praktijkmanager hebben gedaan. Hij is gisteren gehoord als verdachte.



Cliënten van de praktijk merkten op dat er verkeerde declaraties bij de zorgverzekering waren ingediend. Een van de zorgverzekeringen deed hier melding van bij het Zorgfraudeteam.