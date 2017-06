Ghb-verslaafde Hoogevener bestraft voor inbraken en bedreiging

De man hoeft niet meer de cel in (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Voor diefstal en bedreiging is een 23-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een celstraf van 240 dagen.

Hiervan zijn 121 dagen voorwaardelijk. De man hoeft niet meer de cel in. Hij gaat direct door naar de kliniek. De man is drank- en drugsverslaafd.



De Hoogevener stond terecht voor twaalf misdrijven, waaronder het stichten van een autobrand in Hoogeveen, het bedreigen van twee medewerksters van verslavingszorg en inbraken in zijn woonplaats. De rechter acht niet bewezen dat de man een auto in brand stak.



De inbraken, onder meer in een vrachtwagen en een sleutelkastje op het treinstation in Hoogeveen, heeft de man wel op zijn geweten. Uit de sleutelkast stal hij twaalf sleutels van OV-fietsen. Door het openbreken van de kast richtte hij flinke schade aan. De NS heeft volgens de officier van justitie recht op bijna 6.000 euro schadevergoeding. De rechter vond de vordering onvoldoende onderbouwd en wees die af.