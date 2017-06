Wolf uit Duitsland komt weer dichterbij

De wolf is gezien tussen Meppen en Haren in Duitsland (foto: archief / pixabay.com)

MEPPEN - De 'Duitse' wolf is weer dicht bij de grens met Drenthe gezien.

De wolf is vastgelegd op camerabeelden tussen het Duitse Meppen en Haren, op zo'n vijftien kilometer van de grens met onze provincie. Experts hebben bevestigd dat het inderdaad om een wolf gaat, meldt de website naturetoday.com Naar schatting leven in het grensgebied Nedersaksen nu meer dan honderd wolven, verspreid over ongeveer elf roedels. Het aantal wolven daar neemt snel toe. Het jagersverband in Nedersaksen wil daarom op de wolven gaan jagen.De kans dat de wolven in Nederland opduiken wordt steeds groter. In een nacht kunnen ze met gemak een afstand van vijftig kilometer afleggen.