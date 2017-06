Zwemclub Borger krijgt financiële steun van de gemeente

Zwemclub Borger huurt het zwembad van Roompot (foto: Archief RTV Drenthe)

BORGER - Zwemclub Borger kan de komende vier jaar waarschijnlijk op financiële steun van de gemeente Borger-Odoorn rekenen.

ZC Borger, dat gebruik maakt van zwembad Hunzedal op het gelijknamige vakantiepark, heeft een gat in de begroting. Het contract tussen de gemeente en de vorige eigenaar van Hunzedal is in 2002 afgesloten voor vijftien jaar, voor de prijs van 25 euro per uur.



'Goede deal'

"Dat was destijds een heel goede deal", licht wethouder Frits Alberts toe. "Het contract loopt nu af en de prijs wordt verhoogd naar zestig euro per uur." Dat is een stijging van 133 procent van de prijs. "Overige baden in de buurt zijn niet goedkoper."



Achtduizend euro

Alberts legt uit dat de zwemclub rekening hield met een nieuwe prijs van 45 euro per uur. "Ze hebben voor het gat tussen die 45 euro en 60 euro extra geld aan ons gevraagd. Het is de enige actieve zwemclub in de gemeente met veel leden." Daarom wil de gemeente voor de komende vier jaar, jaarlijks 8.000 euro aan ZC Borger geven.



De gemeenteraad neemt aankomende donderdag een besluit over de subsidie aan de zwemvereniging.

Door: Janet Oortwijn