Oude huizen moeten worden verbeterd: provincie stelt 2 miljoen beschikbaar

ASSEN - Veel huizen uit de periode 1950-1970 hebben een opknapbeurt nodig.

De provincie wil samen met gemeenten huiseigenaren die het niet kunnen betalen helpen, om ervoor te zorgen dat woongebieden niet verpauperen. Het gaat zowel om huur- als koophuizen.Vooral jaren '50 en '60-wijken kunnen een opknapbeurt gebruiken. Dat blijkt volgens gedeputeerde Cees Bijl uit gesprekken met gemeenten. Zowel in de vier grote steden als op het platteland. In Zuidoost-Drenthe zijn de problemen het grootst."Vaak zit er bij woningrenovatie een onrendabele top. Wij stellen 2 miljoen euro beschikbaar voor plannen om het laatste zetje te geven. Op voorwaarde dat gemeenten in samenwerking met woningeigenaren of woningbouwverenigingen met goede plannen komen en er zelf ook 2 miljoen insteken", zegt Bijl. Ook moeten de plannen passen binnen de gemeentelijke woonvisies.De 4 miljoen in totaal is niet veel geld in verhouding tot de kosten van het verbeteren van huizen en woonwijken, weet ook Bijl. Maar bij bepaalde plannen kan er ook extra geld gehaald worden uit het herstructureringsfonds (5 miljoen) of het binnenstadfonds (13 miljoen) van de provincie. Te denken valt dan aan het oplossen van problemen met winkelleegstand of het weghalen van rotte kiezen in woonwijken.Financieel gedeputeerde Bijl hoopt dat Zuidoost Drenthe en de gemeente Aa & Hunze als krimpregio worden aan gewezen, zodat via dat potje meer geld voor woningrenovatie binnengehaald kan worden: "Woningbouwverenigingen die in een officiële krimpgemeente in Oost-Groningen huizen hebben, krijgen forse extra bijdragen. Maar bij de grens Stadskanaal - Nieuw-Buinen houdt het op, terwijl dezelfde woningbouwvereniging ook in Nieuw-Buinen oude woningen wil renoveren.Er zijn ook veel woningeigenaren die ooit voormalige huurhuizen hebben gekocht van woningbouwcorporaties. GS hoopt dat voor dat soort eigenaren er misschien gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden, als een heel woningblok met zowel huur- als koophuizen opgeknapt moet worden.