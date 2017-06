Inbraak clubgebouw Roden bestraft met taakstraf

Werkstraf voor inbraak clubgebouw Roden (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor een inbraak in een clubgebouw aan de Roderweg in Roden is een 26-jarige man uit Roden veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.

Een 19-jarige vrouw uit Zevenhuizen werd bestraft met een taakstraf van honderdtwintig uur, waarvan vijftig voorwaardelijk.



'Ergerlijk'

Buurtbewoners hoorden in de nacht van 3 augustus vorig jaar lawaai bij de sportclub. Zij belden de politie. Vier mannen en een vrouw waren druk bezig met het verslepen van grote hoeveelheden frisdrank en etenswaren. Ze hadden honger en dorst, zeiden ze tegen de agenten.



In het gebouw was veel vernield. De rechter noemde de daad 'ergerlijk'. Sportclubs worden gerund door vrijwilligers, die worden zwaar gedupeerd, zei de rechter.



Een mededader werd eerder al veroordeeld tot vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, de zaak van één persoon is geseponeerd en één moet nog voorkomen.