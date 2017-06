'Waarom is de uitkijktoren bij de Onlanden niet toegankelijk voor mindervaliden?'

RODEN - De uitkijktoren bij de Onlanden moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor mensen die slecht ter been zijn en niet met de trap omhoog kunnen. Dat zei een meerderheid van de gemeenteraad van gemeente Noordenveld gisteravond.

Een maand geleden begon Natuurmonumenten met de bouw van een uitkijktoren in natuurgebied de Onlanden. De toren kost een kleine 700.000 euro, compleet met wandelpad en parkeerplaatsen. Het geld is bij elkaar geharkt door sponsoren.Ook betaalt de gemeente 25.000 euro mee aan de uitkijktoren. "Waarvan driekwart weer terugvloeit in de gemeentekas, omdat dat opgaat aan legeskosten", zegt woordvoerder Alje Zandt van Natuurmonumenten erbij.Natuurmonumenten heeft al jaren plannen voor een uitkijktoren in de Onlanden, maar een eerdere versie van de toren uitgevoerd in beton bleek te duur. De houten versie die wordt gebouwd is de helft goedkoper. De houten toren van 25 meter hoog krijgt een steile trap, waardoor hij niet toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking. In september moet de de toren open gaan voor publiek."Wij begrijpen deze motie niet helemaal", zegt woordvoerder Zandt. "We hebben de toezegging en het geld van de gemeente al lang binnen en zijn al bezig met de bouw. Bovendien is in het hele traject toegankelijkheid voor mindervaliden wel meegenomen, maar is het gewoon te duur om in te passen."Natuurmonumenten heeft bijvoorbeeld overleg gehad met Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld over de uitkijktoren. Volgens de woordvoerder is de stichting teleurgesteld dat de toren niet voor mindervaliden toegankelijk is, maar begrijpt ze de keuze om het zo te doen. "Er is wel rekening gehouden met een speciale parkeerplaats voor mindervaliden", zegt Zandt.Wel is de toren zo ontworpen dat in een later stadium alsnog een lift in de toren geplaatst kan worden. "Maar hier hebben we nu gewoon geen budget voor", zegt Zandt. Zo blijkt het vooral duur om elektriciteit te krijgen op de locatie, een noodzakelijkheid als er een lift in de toren moet komen. Volgens de woordvoerder kost het aanbrengen van elektriciteit 60.000 euro. Daarnaast zijn er strenge veiligheidseisen gesteld voor liften, dus brengt dit hoge jaarlijkse kosten met zich mee voor de organisatie. "Maar", benadrukt de woordvoerder, "de liftschacht zit in het ontwerp."De gemeente gaat in gesprek met Natuurmonumenten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wethouder Henk Kosters zei in de gemeenteraad op de motie terug te komen als gesproken wordt over de begroting op 6 november.