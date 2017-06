Onderzoek: Tekort RUD incidenteel of permanent?

ASSEN - Is het het tekort van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) stelselmatig of incidenteel? Onderzoek moet dat de komende tijd uitwijzen.

De provincie en gemeenten willen dat het onderzoek voor het bespreken van de begrotingen over 2018 klaar is.Als de problemen van de RUD structureel zijn, moeten de gemeenten en de provincie misschien de begroting van de RUD voor 2018 bijstellen. Dat schijven Gedeputeerde Staten (GS) aan het Drents Parlement (Provinciale Staten).Vorige week kondigde de RUD onverwacht een tekort aan van 450.000 euro . Dat tekort staat haaks op het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en de sluitende meerjarenbegroting 2017-2018. Voor 2017 werd in mei nog een beperkt positief resultaat verwacht door de RUD .De milieudienst zorgt voor de uitvoering van de milieuwetgeving en andere regels voor de provincie en gemeenten.RUD-directeur Marjan Heidekamp-Prins laat aan RTV Drenthe weten dat de jonge organisatie niet alleen aanloopproblemen heeft, maar ook dat er te snel en te fors op de RUD bezuinigd wordt en dat de bezuiniging niet haalbaar is.Het is volgens Heidekamp-Prins nu al duidelijk dat de problemen bij de RUD niet voor 2018 opgelost zullen zijn. Gedeputeerde Cees Bijl wil niet reageren voordat het onderzoek klaar is.