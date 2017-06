Cel voor diefstal tv’s vakantiepark Huttenheugte

ASSEN/DALEN - Een 41-jarige vrouw uit Denekamp is voor heling van twaalf tv's veroordeeld tot een celstraf van 94 dagen. De vrouw heeft de straf in voorarrest uitgezeten. Tegen haar was vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist voor diefstallen twintig toestellen.

De vrouw bekende bij de politie dat zij de tv’s had gestolen. In de rechtszaal zei ze dat ze dat deed, omdat ze vreesde dat haar zoon op inbrekerspad was geweest en ze hem wilde beschermen. Ze vertelde dat ze in werkelijkheid niks met de inbraken te maken had. Die verklaring geloofde de rechter niet.De 41-jarige vrouw uit Denekamp verbleef in het weekend van 4 tot 6 november met haar 20-jarige zoon uit Geerdijk op het park in Dalen. Een beveiliger zag dat weekend meerdere tv’s in een auto op het park liggen en belde de politie. Een getuige in Coevorden zag hetzelfde weekend hoe een man op een industrieterrein daar twaalf tv’s vanuit een auto overlaadde in een paardentrailer. De paardentrailer stond, net als de auto, op naam van de vrouw uit Denekamp.Voor de diefstal door moeder en dochter ziet de rechtbank te weinig bewijs. De zoon werd ook verdacht van twee inbraken in vakantiehuisjes op Parc Sandur in Emmen in 2014. De man liet een bloedspoor achter. De rechter wijst hem dan als dader aan. De inbraken zijn echter zo lang geleden gebeurd, een straf haalt nu niets meer uit, zei de rechter. Wel moet de man een oude straf van vier weken cel alsnog uitzitten.