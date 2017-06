Rechter wijst onafhankelijke deskundige aan voor schaderapporten Vergnes

ASSEN - Een onafhankelijke deskundige onderzoekt steekproefsgewijs vijftig schaderapporten die door Vergnes Contra-expertise BV in Leek zijn opgesteld.

De NAM liet Vergnes geen contra-expertises van bevingsschade meer doen, omdat die kwalitatief onder de maat zouden zijn. Hier was het bureau in Leek niet mee eens en stapte vervolgens naar de rechter.De onafhankelijke deskundige bekijkt of de rapporten inderdaad onder de maat zijn of juist niet. Hier worden drie maanden voor uitgetrokken.Ondertussen wordt het bureau in Leek door de NAM voorlopig weer als contra-expertisebureau op de lijst gezet. De NAM neemt ook de kosten van deze rapporten voor haar rekening. Of Vergnes daarna weer volledig wordt toegelaten, hangt van de uitkomst van de steekproeven af.Nadat het bureau in Leek in september van vorig jaar door de NAM buiten spel werd gezet, kwam het in moeilijkheden. Er zijn mensen daardoor ontslagen. Er lagen nog 600 dossiers bij dat bureau op de plank.