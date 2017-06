Proef met 'energiecoaches' in Hooghalen en Bovensmilde

Drenthe moet zoveel mogelijk inzetten op energiebesparing (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Er komen zogeheten energiecoaches die inwoners van Drenthe gaan adviseren over energiebesparing in hun woning. Er komt een pilot in Hooghalen en Bovensmilde. Als die proef succesvol is, wordt het systeem van energiecoaches uitgerold over heel Drenthe.

Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe moet Drenthe zoveel mogelijk inzetten op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Vanuit lokale energiecoöperaties en huurdersverenigingen is er behoefte aan goede advisering.



Voor de pilot worden tien energiecoaches opgeleid van de energiecoöperaties uit Hooghalen en Bovensmilde. De Nederlandse Woonbond en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaan dat doen. Daarnaast start de Woonbond met trainingen voor vrijwilligers om huurders te adviseren. Hiervoor worden ook maximaal dertig energiecoaches opgeleid.



Het project met energiecoaches is een samenwerkingsverband van het Drents Energie Loket, het Huurdersplatform, De Nederlandse Woonbond en de provincie Drenthe.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden