Borger-Odoorn houdt geld over en wil niet verder bezuinigen op eigen organisatie

EXLOO - Net als veel andere Drentse gemeenten heeft ook Borger-Odoorn over 2016 geld over gehouden. Om precies te zijn 1,2 miljoen. Voor het college is dat aanleiding om de raad voor te stellen geplande verdere bezuinigingen op de eigen organisatie te schrappen.

Belangrijkste reden voor de meevaller over 2016 is volgens wethouder Ton Souverein dat er meer aan voorschotten PGB is betaald dan uiteindelijk nodig bleek. "Het zit verder ook in het hele zorgdomein, maar er zijn ook posten waar we meer geld kwijt waren, bijvoorbeeld bij de schuldhulpverlening."Ook in 2015 hield Borger-Odoorn al geld over (1,8 miljoen) en dat is voor het college van B en W reden om de raad voor te stellen niet verder te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Uit onderzoek komt naar voren dat de werkdruk daar hoog is, mede door de al doorgevoerde besparingen.Borger-Odoorn heeft zo'n 170 FTE in dienst, dat zijn ongeveer 200 medewerkers. "Er wordt veel van onze mensen gevraagd en er is steeds meer werk op juridisch gebied. Ik ben blij dat er een einde komt aan de bezuinigingen op de eigen organisatie, als de raad daarmee instemt", aldus gemeentesecretaris Peter Post.Ook de burger gaat wat merken van de gezonde financiële situatie bij de gemeente. "We stellen de raad voor om de OZB volgend jaar met 1,75% te verhogen. Normaliter is de stijging 2,75%, dus dit is een trendbreuk", aldus wethouder Souverein (Gemeentebelangen). De raad van Borger-Odoorn vergadert donderdag vanaf 16.00 uur over de financiële situatie.