'Mijn kinderen ondervinden schade van hun vaccinaties'

EMMEN - Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet in te enten. Ook in Drenthe neemt het aantal kinderen zonder inentingen toe.

De GGD maakt zich zorgen over deze afname. Vooral bij pasgeboren baby's kunnen ziektes zoals kinkhoest en de mazelen gevaarlijk zijn. Maar wat houdt ouders tegen om hun kinderen tegen deze ziektes te beschermen?Ynette Mulder uit Emmen is zo'n moeder. Ze heeft spijt van de inenting van haar oudste kinderen en heeft haar jongste zoon daarom niet volledig laten vaccineren."Mijn jongste zoon is niet volledig gevaccineerd, wel deels helaas. Ik ben tot inzicht gekomen dat vaccinaties niet zo onschadelijk zijn als men zegt. Hij heeft er daadwerkelijk schade van ondervonden en mijn drie andere kinderen ook", zegt Mulder."Ze zijn heel erg allergisch en hebben eczeemklachten. Dat zijn wel dingen die in de familie voorkomen. Maar door die vaccinaties trigger je wel iets dat in de familie zit. Ik ben overtuigd van een causaal verband." Mulder kwam tot haar inzicht toen ze bezig was met een opleiding klassieke homeopathie. Zo kwam ze naar eigen zeggen tot ontdekking dat er een andere kant aan de zaak zit.Demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze wil dat wordt onderzocht hoe 'ongegronde angst' tegen vaccinaties kan worden weggenomen. Mulder vindt dat prima, maar hoopt dat de zaak dan wel van meerdere kanten wordt belicht en niet eenzijdig vanuit het RIVM.Een van de verhalen die rondgaat is dat kinderen die zijn gevaccineerd, meer kans maken om een autistische stoornis te ontwikkelen. Onderzoek ontkracht dat, maar Mulder is daar niet van overtuigd. "Ik denk toch dat dat verhaal een grote waarheid bevat. Ik vraag me dan af wat voor onderzoek het is geweest en wie dat onderzoek heeft gedaan."Mulder denkt dat het beter is als kinderen bepaalde ziektes doormaken. "Mazelen is bijvoorbeeld zo'n ziekte die je op kinderleeftijd moet doormaken en dat geeft vervolgens levenslange immuniteit."